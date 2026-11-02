«ПЕРММ» и продюсерский центр KAMWA запускают совместный проект

Творческое объединение «FORМЫ» под руководством Анны Носковой в своем перформансе «Трансформация» отправится в поиски ответа на вопрос: «Что происходит, когда живое, дышащее тело оказывается среди неподвижных экспонатов?» Это будет тотальная импровизация. Движения в техниках буто, контактной импровизации и контемпорари сплетутся в реальном времени с электронной музыкой. Это будет перформанс-исследование о том, как меняется материя, как усталость и страх превращается в энергию, звук – в импульс для движения, а зрительский взгляд – в часть общего произведения.