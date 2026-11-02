«ПЕРММ» и продюсерский центр KAMWA запускают совместный проект
Во время «Ночи искусств» музей «ПЕРММ» совместно с продюсерским центром KAMWA запускает новый проект «Музыка. Арт. Перформанс».
Премьера состоится 3 ноября с 21:00 до 23:00 в пространстве выставки музея «Звучит увертюра». Здесь музыка, визуальное искусство и живое присутствие соединятся в общем действии, а граница между теми, кто создает искусство, и теми, кто за ним наблюдает, становится условной. Гостей ждет электронная музыка от Эдуарда Андриянова и Андрея Побережника, видеоарт от VJ NERPA, японская пластика буто и контактная импровизация от творческого объединения «FORМЫ».
На «Ночи искусств» в «ПЕРММ» Андрей Побережник представит музыкальный проект «Химическая завивка» и выступит в роли медиахудожника. Стиль проекта – минималистичная электроника, близкая к minimal techno с размеренным битом и нарочито упрощенной мелодикой.
Музыканты Эдуард Андриянов и гитарист Дмитрий Седов представят концептуальный проект «Синус». Эдуард Андриянов – автор с феноменальным бэкграундом, чей единый музыкальный почерк связывает полярные миры: от золотых альбомов Сергея Наговицына и песен в репертуаре Аллы Пугачевой, этнофутурии фестиваля KAMWA и органик-сетов в электронной музыке.
Живой перформанс на стыке электроники и плотного струнного грува развернется под аккомпанемент генеративного виджеинга от Наталии Шостиной и VJ NERPA.
Творческое объединение «FORМЫ» под руководством Анны Носковой в своем перформансе «Трансформация» отправится в поиски ответа на вопрос: «Что происходит, когда живое, дышащее тело оказывается среди неподвижных экспонатов?» Это будет тотальная импровизация. Движения в техниках буто, контактной импровизации и контемпорари сплетутся в реальном времени с электронной музыкой. Это будет перформанс-исследование о том, как меняется материя, как усталость и страх превращается в энергию, звук – в импульс для движения, а зрительский взгляд – в часть общего произведения.
Куратор проекта Наталия Шостина: «Представляя новый проект в формате перформативного искусства, надеемся, что он вызовет живой интерес среди публики и молодых пермских творцов. Концепт проекта – ОДНОВРЕМЕННОСТЬ. В одном пространстве соединяется музыка, арт, движение, танец, цифровое искусство, смыслы, ассоциации, зрители и творцы. Эта коллаборация уникальна. Импровизация и синергия, которая родится и останется только в пространстве этой Ночи».
Зрители смогут свободно двигаться по пространству, останавливаться, возвращаться. Их маршрут тоже станет частью события и процессов, которые исчезнут в момент завершения, оставив после себя только след в памяти и в пространстве.
Количество мест ограничено. Билеты: clck.ru/3WauCS (16+)
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