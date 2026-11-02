«ЮГАГРО 2026»: в Краснодаре пройдет 33-я международная выставка для растениеводства
Разделы экспозиции
- 1.
Сельскохозяйственная техника — павильоны 1, 2, 3, открытые площадки 1 и 2. Производители и поставщики из России, Беларуси, Бразилии, Китая, Турции и других стран. На стенде Ростсельмаш будут представлены премьеры: гибридный зерноуборочный комбайн Н820 и трактор Ростсельмаш 3580. Всего на стенде — 16 единиц техники, оборудования и цифровых решений. Техника CLAAS будет представлена на стенде компании «Мировая техника». Также на стенде «Мировой техники» будет представлена техника производителя Faresin.
- 2.
Агрохимия и семена — павильоны 4 и 2. Производители и поставщики из России, Беларуси, Индии, Китая, Турции и других стран. В павильоне 4 разместится экспозиция российского семеноводства, где будут представлены разработки отечественных селекционных центров и производителей семян. Компания «РОСАГРОТРЕЙД» представит селекционные достижения в области кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, сои и гороха.
- 3.
Оборудование для хранения и переработки — павильоны 2 и 3, открытая площадка 1. Производители и поставщики из России, Беларуси, Бразилии, Китая, Турции и других стран.
- 4.
Оборудование для полива и теплиц — павильон 2, открытая площадка 1. Производители и поставщики из России, Беларуси, Бразилии, Китая, Турции и других стран.
Международный состав участников
Регистрация посетителей
Деловая программа
Конференция «Бизнес в поле: Растениеводство Кубани — 2026» — 17 ноября, 10:00–12:00, Конференц-зал № 2.1. Организатор — «Коммерсантъ Юг России». В программе: результаты сезона 2026 года, себестоимость и доступность кредитов, семеноводство и селекция, промышленная безопасность при хранении зерна, рынок СЗР и удобрений, цифровизация растениеводства.
Конференция «Биотехнологии в сельском хозяйстве: драйвер экспортного потенциала АПК» — 18 ноября, 10:00–12:00, Конференц-зал № 1.1. Обсудят решения в селекции и роль биотехнологий, выход на новые рынки в период трансформации, кадры и цифровизацию АПК. Организаторы: ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», ГК «Прогресс Агро» и «АйТиИ Экспо Интернешнл».
Бесплатный сервис для посетителей
Розыгрыш экипировки «Агропробег-«ЮГАГРО»
Как посетить
Экосистема «ЮГАГРО»: не четыре дня, а весь сезон
Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш.
Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД».
Стратегический спонсор выставки — компания CLAAS
https://yugagro.org/ru/media/news/2026/october/14/sila-rosta-spetsproekt-yugagro/Реклама. 6+