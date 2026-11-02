«ЮГАГРО 2026»: в Краснодаре пройдет 33-я международная выставка для растениеводства

1. Сельскохозяйственная техника — павильоны 1, 2, 3, открытые площадки 1 и 2. Производители и поставщики из России, Беларуси, Бразилии, Китая, Турции и других стран. На стенде Ростсельмаш будут представлены премьеры: гибридный зерноуборочный комбайн Н820 и трактор Ростсельмаш 3580. Всего на стенде — 16 единиц техники, оборудования и цифровых решений. Техника CLAAS будет представлена на стенде компании «Мировая техника». Также на стенде «Мировой техники» будет представлена техника производителя Faresin.

2. Агрохимия и семена — павильоны 4 и 2. Производители и поставщики из России, Беларуси, Индии, Китая, Турции и других стран. В павильоне 4 разместится экспозиция российского семеноводства, где будут представлены разработки отечественных селекционных центров и производителей семян. Компания «РОСАГРОТРЕЙД» представит селекционные достижения в области кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, сои и гороха.

3. Оборудование для хранения и переработки — павильоны 2 и 3, открытая площадка 1. Производители и поставщики из России, Беларуси, Бразилии, Китая, Турции и других стран.