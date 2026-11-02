Республики Северного Кавказа замыкают рейтинг по охвату сервисом самозапретов

За октябрь на съезды заявок в республиках приходятся скромные объёмы: 4,67 тыс. заявлений в Дагестане, 1,47 тыс. в Чечне, 1,17 тыс. в КЧР, 1,95 тыс. в КБР, 1,63 тыс. в Адыгее, 1,61 тыс. в Северной Осетии и 0,54 тыс. в Ингушетии. Соотношение постановок к снятиям по регионам Северного Кавказа колеблется от 2,4 (Ингушетия) до 4,3 (Чечня); по стране за месяц — 3,0 к 1. То есть даже там, где сервис востребован, откат после постановки ограничений остаётся заметным: с момента запуска в Дагестане снят каждый шестой из поставленных самозапретов (12,3%), в Ингушетии — каждый седьмой (12,3%), в Чечне — каждый восьмой (12,2%).