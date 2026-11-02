Республики Северного Кавказа замыкают рейтинг по охвату сервисом самозапретов
На Северном Кавказе сервис самозапрета на кредиты, работающий с начала 2025 года, получил минимальное распространение среди российских регионов: самозапрет действует у 142,5 тыс. жителей Дагестана (4%), 37,3 тыс. — Чечни (2%), 15,1 тыс. — Ингушетии (3%), 44,3 тыс. — Адыгеи (9%), 59,6 тыс. — Кабардино-Балкарии (7%), 35,8 тыс. — Карачаево-Черкесии (8%) и 44,3 тыс. — Северной Осетии (7%). Все семь республик замыкают рейтинг Объединенного кредитного бюро (ОКБ): 83-е место у Дагестана, 84-е — у Ингушетии, 85-е — у Чечни.
За октябрь на съезды заявок в республиках приходятся скромные объёмы: 4,67 тыс. заявлений в Дагестане, 1,47 тыс. в Чечне, 1,17 тыс. в КЧР, 1,95 тыс. в КБР, 1,63 тыс. в Адыгее, 1,61 тыс. в Северной Осетии и 0,54 тыс. в Ингушетии. Соотношение постановок к снятиям по регионам Северного Кавказа колеблется от 2,4 (Ингушетия) до 4,3 (Чечня); по стране за месяц — 3,0 к 1. То есть даже там, где сервис востребован, откат после постановки ограничений остаётся заметным: с момента запуска в Дагестане снят каждый шестой из поставленных самозапретов (12,3%), в Ингушетии — каждый седьмой (12,3%), в Чечне — каждый восьмой (12,2%).
В Ставропольском крае и Краснодарском крае охват умеренный: 305,2 тыс. (11%, 75-е место) и 704,4 тыс. (12%, 71-е место) соответственно, в Крыму — 226,1 тыс. (12%, 73-е место). Показатели ЮФО в целом выше кавказских: Ростовская область — 690,1 тыс. (17%, 33-е место), Волгоградская — 426,7 тыс. (17%), Астраханская — 123,1 тыс. (13%).