НЕОМЕТРИЯ ввела в эксплуатацию вторую очередь гостиничного комплекса Greenmont в Сочи

«Разрешение на ввод подтверждает главное: объект технически готов, и дальше задача — превратить его в работающий гостиничный комплекс. Для UPRO GROUP это означает, что мы выходим на финальную стадию подготовки к запуску: приемка, настройка операционных процессов, прием и обучение команды и выход на стандарты отеля 5*. Мы поздравляем команду НЕОМЕТРИИ! Мы уверены, что Greenmont станет одним из сильнейших курортных проектов Большого Сочи — и по продукту, и по управлению»,— прокомментировала Анастасия Жукова, операционный директор UPRO GROUP.