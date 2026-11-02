Роскомнадзор выставит на конкурсы радиочастоты для вещания в Липецке и Курске

Кроме того, ведомство планирует выставить на торги две радиочастоты в городе Хасавюрте Республики Дагестан — 94,2 и 95,5 МГц. Обе предназначены для круглосуточного аналогового вещания. В отличие от Липецка и Курска, единовременная плата и конкурсный взнос не предусмотрены.