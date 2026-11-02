Роскомнадзор выставит на конкурсы радиочастоты для вещания в Липецке и Курске
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) планирует провести конкурсы на получение права осуществлять аналоговое радиовещание на четырех частотах в Липецке и Курске. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
В Липецке предметом конкурса выбраны частоты 93,7 и 97,1 МГц с мощностью передатчика 0,5 кВт. Начальная единовременная плата за каждую составляет 3,2 млн руб., конкурсный взнос — 63 тыс. руб.
В Курске разыграют частоты 87,9 и 91,2 МГц мощностью 1 кВт. Единовременная плата за каждую составляет 2,85 млн руб., конкурсный взнос — 57 тыс. руб.
По условиям процедур вещание должно осуществляться круглосуточно, концепция свободная.
Заявки принимаются до 25 ноября включительно. Заседание Роскомнадзора, на котором рассмотрят вопрос о проведении конкурсов, назначено на 23 декабря.
Кроме того, ведомство планирует выставить на торги две радиочастоты в городе Хасавюрте Республики Дагестан — 94,2 и 95,5 МГц. Обе предназначены для круглосуточного аналогового вещания. В отличие от Липецка и Курска, единовременная плата и конкурсный взнос не предусмотрены.