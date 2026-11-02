НЕОМЕТРИЯ ввела в эксплуатацию вторую очередь гостиничного комплекса Greenmont в Сочи
Девелоперская компания НЕОМЕТРИЯ получила разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди премиального гостиничного комплекса Greenmont, расположенного в Адлерском районе Большого Сочи. Передача номеров собственникам запланирована на IV квартал 2026 года.
В состав второй очереди проекта помимо гостиничного корпуса на 564 номера также входят все объекты инфраструктуры. На финальном этапе строительства были завершены работы по благоустройству территории площадью более 4,5 га, включая высадку крупномерных деревьев. Первая очередь проекта на 1 209 гостиничных номеров была введена в эксплуатацию в августе 2025 года.
«Завершение второй очереди Greenmont, включая строительную готовность курортной инфраструктуры — финальный этап реализации проекта, который после завершения отделочных работ уже летом 2027 года будет готов к встрече своих первых гостей. Наш новый курортный комплекс сочетает современные гостиничные корпуса, высокий уровень сервиса, масштабную инфраструктуру для круглогодичного отдыха и восстановления, просторную территорию с естественным природным ландшафтом и парком. Уверена, что благодаря большой проделанной работе всей команды проекта и вниманию к деталям Greenmont станет новой яркой точкой притяжения на карте Сочи и желанным местом отдыха для гостей из самых разных регионов и стран»,— отмечает Ленария Хасиятуллина, коммерческий директор НЕОМЕТРИИ.
Управление гостиничным пулом и инфраструктурными объектами Greenmont осуществляет профессиональный гостиничный оператор UPRO GROUP. Компания обладает большим накопленным опытом управления курортной недвижимостью и сможет обеспечить исключительный уровень сервиса и комфорта.
«Разрешение на ввод подтверждает главное: объект технически готов, и дальше задача — превратить его в работающий гостиничный комплекс. Для UPRO GROUP это означает, что мы выходим на финальную стадию подготовки к запуску: приёмка, настройка операционных процессов, прием и обучение команды, и выход на стандарты отеля 5*. Мы поздравляем команду НЕОМЕТРИИ! Мы уверены, что Greenmont станет одним из сильнейших курортных проектов Большого Сочи — и по продукту, и по управлению»,— прокомментировала Анастасия Жукова, операционный директор UPRO GROUP.
Greenmont задает новую планку курортной недвижимости в Большом Сочи. При реализации комплекса были использованы лучшие международные практики в части архитектуры, проектирования и благоустройства, опыт организации ведущих мировых курортов, высококачественные отделочные материалы и инженерные решения. В составе комплекса — пять ресторанов, спа-центр с термальной зоной, фитнес- и детский клубы, подогреваемые бассейны, пул- и лобби-бары, кинотеатр под открытым небом, площадки для йоги и спорта. Все это позволяет проекту успешно конкурировать с ведущими отелями категории 5 звезд.
Архитектурная концепция комплекса Greenmont, разработанная бюро «Арконпроект», основана на взаимодействии с природным окружением. При проектировании учитывались особенности рельефа и видовые характеристики территории. Лаконичные линии фасадов, натуральные фактуры и уступы террас отсылают к природным формам побережья — очертаниям прибрежных скал, движению волн и ласточкиным гнёздам. Архитектура органично вписывается в существующий природный массив, объединяя функциональность, комфорт и выразительность.
Большая территория проекта площадью 4,6 га стала особым преимуществом гостиничного комплекса. Авторская концепция ландшафтного благоустройства разработана бюро SCAPE с учетом истории места, особенностей рельефа и природного разнообразия. В основе проекта — принципы устойчивого развития, бионические формы, продуманное освещение и разнообразное озеленение, которые бережно раскрывают потенциал территории, объединив природное окружение и современные элементы благоустройства. Ключевые элементы: «парящие» променады и сады пяти чувств — озелененные пространства с разнообразием растений, фактур и ароматов. Каждый сад обладает своим характером, формируя комфортную среду для прогулок и отдыха. Природное разнообразие, сезонные изменения и продуманное сочетание зеленых насаждений создают ощущение единства с природой и поддерживают благоприятный микроклимат территории. Еще одним выразительным акцентом, объединяющим ландшафтные и архитектурные решения, стала композиция авторских арт-объектов — светильников в форме гигантских одуванчиков, дополненная динамической подсветкой, 3D-маппингом и аудио-дизайном.
Дизайн общественных пространств и мест общего пользования отеля объединяет лаконичные формы, природные мотивы и вневременную эстетику. В оформлении используются натуральные оттенки, выразительные фактуры и растительные элементы, поддерживающие связь внутренних пространств с окружающим ландшафтом. Концепция интерьеров разработана международной студией дизайна и архитектуры SUNDUKOVY SISTERS.
Гостиничный комплекс Greenmomt расположен в сердце Золотого треугольника Сочи — одной из ключевых локаций курорта, объединяющей развитую инфраструктуру, природное окружение и близость к основным точкам притяжения региона. Международный аэропорт находится примерно в 10 минутах езды, Олимпийский парк — в 15 минутах, горнолыжные курорты Роза Хутор и Красная Поляна — в 45 минутах.
Сбалансированная инфраструктура и удачное расположение нового курортного комплекса полностью отвечают растущему запросу аудитории на премиальный круглогодичный отдых в Сочи и позволяют проекту рассчитывать на укрепление позиций на рынке в долгосрочной перспективе.
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ГК Greenmont Объект сдан в эксплуатациюРеклама
ГК Greenmont Объект сдан в эксплуатациюРеклама