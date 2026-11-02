«Байкал Сервис» назвал ключевые тренды рынка сборных грузоперевозок в 2026 году

«Несмотря на то, что переходный период при вводе электронных накладных в грузоперевозках действует до марта 2027 года, не стоит откладывать переход на ЭДО — это лишь смягчение контроля, чтобы у бизнеса было время адаптироваться, отладить процессы, проверить интеграции с операторами ЭДО и контрагентами, — отмечает генеральный директор ООО «БайкалСервис ТК» Владимир Толкачев. —Участникам рынка важно четко определить свою роль на рынке: если компания позиционирует себя как перевозчик, ей следует работать по электронной транспортной накладной (ЭТрН); если речь идет об экспедиторской деятельности — необходимо вступить в реестр и далее вести работу с электронным поручением экспедитору (ЭПЭ)».