«Байкал Сервис» назвал ключевые тренды рынка сборных грузоперевозок в 2026 году
Цифровизация, рост прозрачности рынка и трансформация логистических моделей под запросы электронной коммерции — главные тренды 2026 года, определяющие дальнейшее развитие логистической отрасли.
Важным этапом трансформации отрасли в этом году стало внедрение сервисов национальной цифровой транспортнологистической платформы «ГосЛог». С 1 марта 2026 года начал действовать обязательный реестр для экспедиторов, а с 1 марта 2027 года будет введен реестр компаний, оказывающих транспортные услуги.
«Несмотря на то, что переходный период при вводе электронных накладных в грузоперевозках действует до марта 2027 года, не стоит откладывать переход на ЭДО — это лишь смягчение контроля, чтобы у бизнеса было время адаптироваться, отладить процессы, проверить интеграции с операторами ЭДО и контрагентами, — отмечает генеральный директор ООО «БайкалСервис ТК» Владимир Толкачев. —Участникам рынка важно четко определить свою роль на рынке: если компания позиционирует себя как перевозчик, ей следует работать по электронной транспортной накладной (ЭТрН); если речь идет об экспедиторской деятельности — необходимо вступить в реестр и далее вести работу с электронным поручением экспедитору (ЭПЭ)».
«Байкал Сервис» начал подготовку к переходу на ЭДО в 2023 году, а по межтерминальным перевозкам — с 2025 года. К 1 сентября 2026 года система обмена электронными документами была полностью готова к работе.
В сегменте международных грузоперевозок с переориентацией грузопотоков на восток цифровизация и повышение прозрачности также остаются ключевыми трендами. Легализация рынка продолжается также за счет маркировки продукции через систему «Честный ЗНАК» и усиления контроля за сертификацией товаров.
По словам Владимира Толкачева, спрос на внутренние перевозки остается относительно стабильным. При этом стагнация на авторынке, вызванная в том числе приостановкой с 1 октября программ льготного кредитования и лизинга, а также ростом утильсбора, ограничивает возможности обновления автопарка. Во втором квартале 2026 года транспортные компании столкнулись с новым вызовом — острой нехваткой и ростом цен на топливо, что привело к существенному увеличению издержек. Как следствие, тарифы на автоперевозки в среднем выросли на 10%.
«Основным драйвером для отрасли по-прежнему остается электронная коммерция. Ситуация на рынке характеризуется постоянной динамикой и необходимостью адаптации, — добавляет Владимир Толкачев. — Клиенты формируют объем товарных запасов на складах площадок осторожно: многие ограничиваются уровнем, достаточным на 7–10 дней. Разукрупнение складов и объема грузов, хранящихся на складах, является одной из стратегий на среднесрочный период, причем не только самих маркетплейсов. Децентрализация и снижение уровня консолидации в логистике, как правило, ведут к росту ее стоимости. Кроме того, из-за рассредоточения запасов средний путь товара до конечного покупателя увеличится — а значит, неизбежно растут и сроки доставки».
Сегодня маркетплейсы развивают распределенную сеть складов и активно используют пункты выдачи заказов (ПВЗ). Продавцы в свою очередь все чаще выбирают прямую логистику — доставляют заказы напрямую со своего склада покупателю, в том числе по схемам Real FBS/DBS, а также стремятся диверсифицировать каналы сбыта, комбинируя разные схемы работы с онлайн-площадками и задействуя несколько каналов продаж.
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