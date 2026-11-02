«Уралкалий» подтвердил высокий уровень управления ESG-рисками
Рейтинговое агентство RAEX оценило практики устойчивого развития ПАО «Уралкалий». Компания получила 79 баллов из 100, что соответствует рейтинговому классу AA.
При проведении оценки RAEX проанализировало деятельность «Уралкалия» по трем ключевым направлениям ESG: экологическому, социальному и корпоративному управлению.Уровень управления ESG-рисками «Уралкалия» оценен как очень высокий.
В экологической части оценки (E) агентство отметило результаты компании по повышению ресурсоэффективности, в частности – снижение объема водопотребления в 2025 году на 17,5% по сравнению с 2024 годом, а также устойчивое сокращение удельного образования отходов.
Социальный блок (S) получил высокую оценку за программы профессионального развития сотрудников и развитие местных сообществ. Отдельное внимание в оценке социального направления уделено производственной безопасности. В 2025 году компания начала масштабную трансформацию системы управления безопасностью, в основу которой легла диагностика культуры безопасности, проведенная независимыми экспертами.
По направлению корпоративного управления (G) одной из сильных сторон компании RAEX назвало кибербезопасность и защиту информации. В 2025 году «Уралкалий» завершил внедрение единой системы управления персональными данными. Система предусматривает регулярную оценку защищенности и ежемесячный анализ эффективности мер безопасности.
По итогам оценки RAEX отметило позитивную динамику «Уралкалия» в развитии практик устойчивого развития и реализации инициатив в экологической и социальной сферах.
ПАО "Уралкалий"Реклама