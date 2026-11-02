Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №203/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Вступил в силу приговор жителю Крыма, совратившему малолетнюю дочь

В Крыму вступил в силу приговор жителю Бахчисарайского района, осужденному за преступления сексуального характера в отношении малолетней дочери. Мужчина на протяжении нескольких лет совершал противоправные действия в отношении ребенка, с которым проживал вместе с другими членами семьи.
Суд первой инстанции назначил ему 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.
Осужденный и его защита обжаловали приговор, настаивая на смягчении наказания. Однако Верховный суд Республики Крым, изучив материалы дела, согласился с позицией прокуратуры о справедливости назначенного срока и оставил решение без изменений.
Артур Каверин