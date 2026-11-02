Вступил в силу приговор жителю Крыма, совратившему малолетнюю дочь

В Крыму вступил в силу приговор жителю Бахчисарайского района, осужденному за преступления сексуального характера в отношении малолетней дочери. Мужчина на протяжении нескольких лет совершал противоправные действия в отношении ребенка, с которым проживал вместе с другими членами семьи.