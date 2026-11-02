Белгородского областного заказчика уличили в просрочке оплаты по договорам

По данным Rusprofile, ОГБУ «УКС Белгородской области» было зарегистрировано в мае 2000 года. Основной профиль организации — обеспечение деятельности органов госвласти в реализации региональных строительных и инфраструктурных задач. С июня 2024 года обязанности начальника исполняет Артем Черных. УКС выступило в качестве заказчика в более 5 тыс. закупках на сумму около 70 млрд руб. В настоящее время организация участвует в том или ином виде в порядка 250 арбитражных делах на сумму 2,8 млрд руб.