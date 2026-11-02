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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Черноземье

Белгородского областного заказчика уличили в просрочке оплаты по договорам

Государственное учреждение «Управление капитального строительства Белгородской области» (УКС) в статусе госзаказчика просрочило оплату по ряду договоров. Длительность просрочек составила от 3 до 25 рабочих дней. Об этом 2 ноября сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ОГБУ «УКС Белгородской области» было зарегистрировано в мае 2000 года. Основной профиль организации — обеспечение деятельности органов госвласти в реализации региональных строительных и инфраструктурных задач. С июня 2024 года обязанности начальника исполняет Артем Черных. УКС выступило в качестве заказчика в более 5 тыс. закупках на сумму около 70 млрд руб. В настоящее время организация участвует в том или ином виде в порядка 250 арбитражных делах на сумму 2,8 млрд руб.

«Факты нарушений подтверждены совокупностью доказательств и документов: актами приемки, счетами-фактурами и платежными поручениями»,— уточнили в ведомстве.
По информации УФАС, в отношении ответственного должностного лица было вынесено «постановление о наказании». Как отметили в ведомстве, «учитывая, что нарушение допущено впервые и не повлекло вреда, назначено предупреждение».

Должностное лицо привлекли к административной ответственности по статье о нарушении порядка осуществления закупок товаров, работ и услуг (ч. 7 ст. 7.30.4 КоАП РФ). Эта часть статьи предусматривает в качестве наказания для должностных лиц штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб., а для юрлиц — от 50 до 100 тыс. руб.

В начале октября «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в Арбитражный суд Белгородской области поступил иск УКС к московскому ООО «Стройград». Сумма требований составила 117,1 млн руб.
Денис Данилов