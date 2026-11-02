Россияне смогут протестировать 5G в салонах связи городов-миллионников

Специальные зоны теперь действуют во флагманских салонах связи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Это позволяет протестировать сеть пятого поколения в её максимальных значениях без естественных помех, а также опробовать качество новой технологии на собственном смартфоне.