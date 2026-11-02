Екатеринбуржцы рассказали, какая офисная проблема может повлиять на их продуктивность
Аналитики сети сервисных офисов SOK выяснили*, какие гипотетические офисные ситуации могли бы повлиять на рабочую эффективность сотрудников. Так, на треть опрошенных может сильно повлиять поведение коллег, причем 11% оценивают эффект от их возможных действий как очень сильный. В то же время 32% респондентов считают, что неприятные привычки сотрудников скорее слабо отразятся на них, а 25% не заметят их влияния.
Громкий звук стал наиболее частой потенциальной причиной снижения продуктивности у екатеринбургских работников. Самой невыносимой ситуацией**, которая могла бы возникнуть в офисе, сотрудники назвали телефонные разговоры коллег на громкой связи – такой вариант выбрали 30% опрошенных. Еще 29% респондентов раздражали бы коллеги, которые постоянно комментируют происходящее и пытаются завести беседу, а 18% – проведение совещаний за рабочим столом.
Две трети опрошенных из Екатеринбурга отметили, что для них важна возможность побыть в тишине на работе. Снизить раздражение из-за поведения коллег, по мнению офисных сотрудников, помогает наличие отдельных пространств для разных рабочих задач. Наиболее востребованным решением треть назвала капсулы или зоны для телефонных разговоров, 19% – тихую зону для сосредоточенной работы, а 17% – дополнительные переговорные комнаты для встреч и видеозвонков. При этом 18% отмечают важность соблюдения правил поведения в офисе.
«Многие компании предпочитают выбирать сервисные офисы, так как у операторов, помимо арендуемых кабинетов и помещений, есть полноценная инфраструктура, которая позволяет сотрудникам выбирать: коллеги могут поработать в одном кабинете, разделиться и провести онлайн-совещание в специальной капсуле для звонков или в переговорной комнате, пойти в общую зону и поработать оттуда – обсудить работу за чашечкой кофе на кухне или поработать в специализированных «тихих» помещениях. Вариативность позволяет снизить уровень напряжения в команде и дать выбор каждому» — прокомментировали в пресс-службе сети сервисных офисов SOK.
Если бы офисные сотрудники могли самостоятельно установить одно правило поведения для коллег, то 27% обязали бы проводить все телефонные звонки и видеовстречи в специальных зонах. Еще столько же опрошенных предложили бы запретить отвлекать коллег, занятых работой, а каждый девятый выступил бы за соблюдение тишины во всех рабочих пространствах. Еще треть отметили, что категорически запретили бы занимать переговорные комнаты без необходимости.
*Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1200 офисных работников (линейных сотрудников и руководителей) из 16 крупных городов России с населением свыше 1 млн чел.
** Вопрос предполагал множественный выбор