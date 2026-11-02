Екатеринбуржцы рассказали, какая офисная проблема может повлиять на их продуктивность

«Многие компании предпочитают выбирать сервисные офисы, так как у операторов, помимо арендуемых кабинетов и помещений, есть полноценная инфраструктура, которая позволяет сотрудникам выбирать: коллеги могут поработать в одном кабинете, разделиться и провести онлайн-совещание в специальной капсуле для звонков или в переговорной комнате, пойти в общую зону и поработать оттуда – обсудить работу за чашечкой кофе на кухне или поработать в специализированных «тихих» помещениях. Вариативность позволяет снизить уровень напряжения в команде и дать выбор каждому» — прокомментировали в пресс-службе сети сервисных офисов SOK.