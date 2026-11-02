Около 35% жителей Краснодара доверяют ИИ работу с документами

Каждый шестой житель (17%) использует ИИ для подготовки личных писем. При этом персональные и финансовые данные краснодарцы считают наиболее чувствительными: их не стали бы загружать в ИИ 71% и 61% опрошенных соответственно. Еще 32% не готовы делиться информацией о здоровье. Есть и те, кто использует нейросети для работы с любыми данными, — таких 13%.