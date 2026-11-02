Около 35% жителей Краснодара доверяют ИИ работу с документами
Краснодарцы готовы доверить нейросетям редактирование документов — так ответили 35% участников опроса Почты Mail и Hi-Tech Mail. Еще 43% доверяют ИИ редактирование фотографий, 30% — подготовку презентаций и отчетов. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила пресс-служба сервиса.
Каждый шестой житель (17%) использует ИИ для подготовки личных писем. При этом персональные и финансовые данные краснодарцы считают наиболее чувствительными: их не стали бы загружать в ИИ 71% и 61% опрошенных соответственно. Еще 32% не готовы делиться информацией о здоровье. Есть и те, кто использует нейросети для работы с любыми данными, — таких 13%.
Продуктивной работе с ИИ большинству мешают самоуверенные ответы нейросети (48%), необходимость повторно объяснять контекст (38%), шаблонные формулировки (25%) и слишком длинные ответы (24%). Излишняя вежливость нейросетей отвлекает каждого пятого (20%), а неестественный и слишком формальный стиль общения — 14%.
Респонденты отмечают, что технологии не заменят общение с близкими и им не стоит полностью передавать работу с персональными данными и личную переписку — такие варианты отметили по 15% опрошенных. Около 10% не готовы использовать ИИ для задач, связанных с выражением чувств и эмоций. 4% считают, что нейросети способны справиться практически с любой задачей.