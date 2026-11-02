Жителя Павловского района будут судить за склонение школьниц к употреблению наркотиков

Житель Павловского района обвиняется в склонении двух несовершеннолетних к потреблению наркотических средств (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ) и незаконном сбыте несовершеннолетним наркотических средств (п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На время расследования уголовного дела фигуранта отправили под стражу, где он продолжает находиться в настоящее время. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.