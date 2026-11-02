Более 3,2 млн туристов посетили Анапу с начала года
Анапу с начала 2026 года посетили около 3,2 млн человек, в том числе почти 98 тыс. детей, отдыхавших в детских здравницах. Такие данные на начало ноября привела глава города Светлана Маслова.
Сейчас на курорте продолжают работать 141 объект размещения общей вместимостью более 28 тыс. мест. В их числе — 15 детских санаториев и здравниц. Несмотря на завершение высокого курортного сезона, Анапа принимает более 15 тыс. отдыхающих, включая 8,5 тыс. детей. Средняя загрузка работающих объектов размещения составляет 40%.
В администрации города отмечают, что осенне-зимний период традиционно востребован для оздоровительного туризма. В Анапе насчитывается около 25 санаториев, ориентированных на такой формат отдыха.