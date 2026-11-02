Первый контейнерный поезд с горохом отправился из Тамбовской области в Китай
Юго-Восточная железная дорога впервые организовала контейнерный поезд с продукцией аграриев Тамбовской области в Китай. Первый состав с горохом из 62 сорокафутовых контейнеров общим весом 1,5 тыс. тонн отправился со станции Платоновка до станции Чэнсян в провинции Сычуань.
Поезд с агропродукцией проследует по территории ЮВЖД и Приволжской магистрали до погранперехода, а далее продолжит маршрут через Казахстан. Протяжённость маршрута превышает 7 тыс. километров.
Для перевозки применена технология с использованием биг-бэгов, которая обеспечивает защиту груза и делает транспортировку более эффективной и экономичной. Биг-бэг – это гибкий контейнер из полипропиленовой ткани, оснащенный специальными креплениями для подъема.
Контейнерный поезд отправлен по согласованному расписанию: в рамках данной услуги с грузоотправителем заранее определяются время отправления и прибытия, станции, где будет происходить выгрузка и пропуск через железнодорожные узлы.
Востребованность этой услуги у грузоотправителей растёт: за 9 месяцев этого года на терминалах ЮВЖД в рамках этого сервиса было погружено 63 поезда. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2025 года.
«По заказу наших партнёров мы проработали новое направление для перевозок аграрных грузов, обеспечили полный комплекс услуг, включая приём груза, подготовку контейнеров к отправке и полное сопровождение перевозки. Ожидаем, что запуск маршрута поможет привлечь и других клиентов, заложит основу для долгосрочных контрактов, чтобы отправки грузов со станции Платоновка контейнерными поездами стали регулярными», – отметил начальник Юго-Восточного центра фирменного транспортного обслуживания Павел Кочетков.
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