С начала года в Краснодаре одобрили треть заявок об утверждении архитектурного облика зданий
С начала 2026 года администрация Краснодара согласовала архитектурно-градостроительный облик (АГО) 135 объектов капитального строительства. Всего за этот период в мэрию поступило 368 соответствующих заявлений, таким образом, одобрение получили около 37% заявителей. Об этом «Ведомостям Юг» сообщили в администрации города.
Еще по 48 обращениям заявителям направили письма о возврате документов или отказе в рассмотрении. Кроме того, зарегистрировано 178 заявлений об отказе от получения муниципальной услуги по инициативе самих заявителей.
Наибольшее количество согласований архитектурно-градостроительного облика объектов пришлось на Прикубанский и Карасунский внутригородские округа.