ФСБ вынесла предупреждение новосибирцу, искавшему выход на спецслужбы Украины

Силовики предостерегли от государственной измены 34-летнего жителя Новосибирска, искавшего выход на спецслужбы Украины. «Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий. В случае повторного их совершения он понесет уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы»,— рассказали в управлении ФСБ России по Новосибирской области.