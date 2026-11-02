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Выпуск газеты №203/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Сибирь

ФСБ вынесла предупреждение новосибирцу, искавшему выход на спецслужбы Украины

Силовики предостерегли от государственной измены 34-летнего жителя Новосибирска, искавшего выход на спецслужбы Украины. «Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий. В случае повторного их совершения он понесет уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы»,— рассказали в управлении ФСБ России по Новосибирской области.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

По материалам ведомства, новосибирец пытался установить контакт с представителями украинских спецслужб. Мужчина посещал тематические интернет-ресурсы украинских военизированных объединений для поиска информации об оказании финансовой помощи вооруженным силам Украины.
Илья Николаев