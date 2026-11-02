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БашкортостанНовости компаний

ООО «Башкирэнерго» строит новую ЛЭП на юго-востоке Башкирии

В Сибайских электрических сетях ООО «Башкирэнерго» ведутся работы по строительству новой ЛЭП 35 кВ. Она служит отпайкой на подстанцию «Южная» от ВЛ 35 кВ «Сибай – МКК правая». Генеральным подрядчиком является ООО «БЭСК Инжиниринг». Общая протяженность новой линии составляет более 1 км. На сегодняшний день смонтированы все 13 опор, производится натяжка проводов.

ООО «Башкирэнерго»

Необходимость строительства новой ВЛ обусловлена реконструкцией подстанции «Южная». Проект предусматривает дополнительную линейную ячейку 35 кВ и установку второго силового трансформатора. Ввод новой линии в эксплуатацию создаст необходимый резерв мощности и повысит общую стабильность электроснабжения потребителей в южной части Сибайского энергоузла.
ООО «Башкирэнерго»Реклама
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