ООО «Башкирэнерго» строит новую ЛЭП на юго-востоке Башкирии

В Сибайских электрических сетях ООО «Башкирэнерго» ведутся работы по строительству новой ЛЭП 35 кВ. Она служит отпайкой на подстанцию «Южная» от ВЛ 35 кВ «Сибай – МКК правая». Генеральным подрядчиком является ООО «БЭСК Инжиниринг». Общая протяженность новой линии составляет более 1 км. На сегодняшний день смонтированы все 13 опор, производится натяжка проводов.