Утром 2 ноября топливо в Новороссийске отпускают 32 АЗС

В частности, АЗС «Роснефти» работают на проспекте Дзержинского, в Цемдолине на улице Ленина, в Кирилловке и Верхнебаканском. На заправках компании в Кирилловке и Верхнебаканском доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. На проспекте Дзержинского бензин и дизель отпускают по топливным картам, в Цемдолине на одной из АЗС доступны АИ-92 и дизель, на другой — также АИ-95 по картам.