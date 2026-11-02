Утром 2 ноября топливо в Новороссийске отпускают 32 АЗС
В Новороссийске по состоянию на 9:30 2 ноября топливо отпускают 32 автозаправочные станции. Еще четыре АЗС временно приостановили продажу. На всех работающих заправках по решению собственников действуют ограничения: бензин и дизельное топливо отпускают только в баки автомобилей, объемом не более 30–60 л на одну машину.
По данным городской администрации, бензин АИ-100 доступен на двух АЗС, АИ-95 — на 28, АИ-92 — на 29. Дизельное топливо отпускают на 31 заправке.
В частности, АЗС «Роснефти» работают на проспекте Дзержинского, в Цемдолине на улице Ленина, в Кирилловке и Верхнебаканском. На заправках компании в Кирилловке и Верхнебаканском доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. На проспекте Дзержинского бензин и дизель отпускают по топливным картам, в Цемдолине на одной из АЗС доступны АИ-92 и дизель, на другой — также АИ-95 по картам.
Заправки «Лукойла» работают на проспекте Дзержинского, в Цемдолине, на улицах Суворовской и Куникова, Сухумском шоссе, а также в Раевской, Глебовском и Верхнебаканском. На большинстве из них доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. АИ-100 можно приобрести на АЗС в станице Раевской.
Топливо также отпускают на заправке «Газпрома» в Натухаевской, двух АЗС «Газпромнефти» в Гайдуке и на Сухумском шоссе, а также на станциях Rusoil в Цемдолине, «Татнефти» в Верхнебаканском и PNB в Кирилловке. На АЗС «Татнефти» в Верхнебаканском доступен АИ-100. Заправка Rusoil работает до 23:00, на PNB предусмотрен технический перерыв с 23:45 до 00:10.
На всех АЗС «Уфим-нефти» отпускают АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, за исключением заправки на улице Суворовской, где отсутствует АИ-92. На АЗС «Кристина» на улице Шиллеровской доступны два вида бензина — АИ-92 и АИ-95. Заправки компаний «БОРА» и «ВАМ» расположены на Сухумском шоссе: первая отпускает АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо с 8:00 до 20:00, вторая — только дизель.