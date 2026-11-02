В нескольких населенных пунктах Крыма ограничат водоснабжение

В Симферополе до 14:00 воды не будет в поселках Молодежное (Молодежное 5, Давыдовка, ЖК «Солнечный Парк»), Аграрное, Грэсовский и Комсомольское. До 13:00 ограничения частично затронут улицы Мира и Беспалова.