В нескольких населенных пунктах Крыма ограничат водоснабжение
Сегодня, 2 ноября, в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях в нескольких населенных пунктах Крыма будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает оперштаб Республики Крым.
В Симферополе до 14:00 воды не будет в поселках Молодежное (Молодежное 5, Давыдовка, ЖК «Солнечный Парк»), Аграрное, Грэсовский и Комсомольское. До 13:00 ограничения частично затронут улицы Мира и Беспалова.
В Алуштинском филиале до 13:00 без воды останутся улицы Горная, Школьная, переулки Горный и Верхний в селе Изобильное.
В Бахчисарайском филиале до 16:00 ограничат подачу на улицах Гречко, Малиновского, Молодежная, Гагарина, 30 лет Победы и Степная в селе Долинное.
В Керченском филиале до 16:00 воды не будет в поселке Багерово на улицах 1 Мая, Виноградная, Вокзальная, Зеленая, Керченская, Амет Хан Султан, Крымская, Мира, Московская, Новая, Севастопольская, Херсонская, Шоссейная и Харьковская.
В Ленинском филиале до 14:00 ограничения затронут улицу Юбилейную в селе Калиновка.