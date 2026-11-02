Директора школы на Ставрополье уволили из-за конфликта интересов
Директор школы в Георгиевском округе лишился должности после проверки прокуратуры, выявившей нарушения антикоррупционного законодательства. Руководитель устроил в возглавляемое учреждение свою супругу и принимал решения о ее премировании и выплате стимулирующих надбавок, сообщает прокуратура Ставропольского края.
При этом директор не принял мер для урегулирования конфликта интересов, возникшего из-за служебных отношений с близкой родственницей. Для устранения нарушений Георгиевская межрайонная прокуратура внесла представление в краевое министерство образования.
По итогам его рассмотрения руководитель школы был уволен в связи с утратой доверия.