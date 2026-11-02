Вклад «Доход» Уралсиба — на первом месте рейтинга лучших годовых вкладов

В итоговом рейтинге продукты ранжированы по размеру эффективной процентной ставки, а при совпадении этого показателя — учитывалось место в рейтинге по объему вкладов физлиц. В исследовании не участвовали вклады, ставка по которым привязана к значению ключевой ставки Банка России. При наличии у банка двух идентичных вкладов выбор отдавался вкладу с более гибкими условиями для вкладчика, такими как возможность пополнения вклада или онлайн-оформление. Процентные ставки и условия по вкладам актуальны на 21.10.2026 года.