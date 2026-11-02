Геленджик вошел в топ-10 направлений для зимнего отдыха
Геленджик вошел в десятку самых популярных направлений для зимнего отдыха в сезоне 2026/27 года, заняв десятое место в рейтинге российского сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру». На курорт приходится часть зимних бронирований, при этом средняя стоимость ночи составляет 5,78 тыс. руб., а продолжительность поездки — четыре ночи.
Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, на который приходится 16% всех бронирований на зимний сезон. Второе место заняла Москва с долей 13%, третье — Сочи с 8%.
В десятку наиболее востребованных направлений также вошли Казань, Кисловодск, Красная Поляна, Краснодар, Калининград и Пятигорск. Средняя стоимость ночи в Санкт-Петербурге составляет 4,94 тыс. руб. при средней продолжительности поездки пять ночей, в Москве — 7,03 тыс. руб. при четырех ночах, в Сочи — 4,64 тыс. руб. при шести ночах.
Среди других направлений Казань выделяется наиболее высокой стоимостью ночи — 7,19 тыс. руб. при средней продолжительности поездки три ночи. В Красной Поляне размещение обходится в среднем в 8,42 тыс. руб. за ночь, а туристы проводят там пять ночей. В Кисловодске средняя стоимость составляет 4,29 тыс. руб. при семи ночах — это самая продолжительная поездка среди участников рейтинга.
В Краснодаре средняя стоимость ночи составляет 4,15 тыс. руб., в Калининграде — 4,27 тыс. руб., в Пятигорске — 4,24 тыс. руб. Средняя продолжительность отдыха в этих городах варьируется от четырех до пяти ночей.