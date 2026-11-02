Геленджик вошел в топ-10 направлений для зимнего отдыха

Среди других направлений Казань выделяется наиболее высокой стоимостью ночи — 7,19 тыс. руб. при средней продолжительности поездки три ночи. В Красной Поляне размещение обходится в среднем в 8,42 тыс. руб. за ночь, а туристы проводят там пять ночей. В Кисловодске средняя стоимость составляет 4,29 тыс. руб. при семи ночах — это самая продолжительная поездка среди участников рейтинга.