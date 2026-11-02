Вузы Ставрополья ожидают роста конкурса и дальнейшего подорожания обучения в 2027 году
Ставропольские университеты прогнозируют дальнейшее увеличение конкуренции за бюджетные места и стоимости обучения в следующую приемную кампанию. В Северо-Кавказском федеральном университете ожидают роста проходных баллов, в Пятигорском государственном университете — усиления конкурса и дальнейшего развития заочных и дистанционных программ. Об этом представители вузов сообщили в ответах на запрос «Ъ-Кавказ».
В СКФУ связывают ожидания роста проходных баллов с сокращением доступных мест и прогнозируют повышенный спрос на инженерные и IT-специальности. Университет также готовится к изменению порядка зачисления на платные места, предусматривающему обязательное внесение оплаты до выхода приказа о зачислении.
В Пятигорском государственном университете также ожидают дальнейшего роста конкурса на бюджетные места и стоимости обучения. При этом в вузе прогнозируют опережающее развитие заочной и дистанционной форм получения образования.
В Ставропольском государственном аграрном университете намерены расширять целевой прием и стажировки на предприятиях агропромышленного комплекса. В 2026 году число зачисленных по целевой квоте уже увеличилось с 211 до 350 человек, или на 65,9%. В вузе связывают такую динамику с запросом предприятий АПК на подготовку специалистов для конкретных работодателей.
В СКФУ, напротив, отмечают снижение привлекательности целевого обучения для части абитуриентов, которые не готовы брать обязательства перед будущим работодателем. В университете также сообщили о сокращении целевых квот по отдельным направлениям. Одной из причин стало то, что некоторые работодатели не успели разместить предложения на портале «Работа в России» в установленные сроки.
Таким образом, университеты ожидают дальнейшего изменения структуры приема. Среди основных направлений, на которые они рассчитывают в ближайшие годы, — инженерные и IT-специальности, подготовка кадров для агропромышленного комплекса, развитие целевого набора и расширение альтернативных форм обучения.