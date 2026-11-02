Вузы Ставрополья ожидают роста конкурса и дальнейшего подорожания обучения в 2027 году

В СКФУ, напротив, отмечают снижение привлекательности целевого обучения для части абитуриентов, которые не готовы брать обязательства перед будущим работодателем. В университете также сообщили о сокращении целевых квот по отдельным направлениям. Одной из причин стало то, что некоторые работодатели не успели разместить предложения на портале «Работа в России» в установленные сроки.