Количество заявлений в вузы Ставрополья выросло почти на 60% за год

В Ставропольском государственном медицинском университете (СтГМУ) количество заявлений выросло с 27 456 до более чем 36 тыс., то есть более чем на 31%. При этом фактическое число абитуриентов, подавших документы в 2026 году, составило 4 673 человека. В Пятигорском государственном университете (ПГУ) сообщили о поступлении более 15 тыс. заявлений и увеличении показателя на 15%. Точное количество заявлений за предыдущий год в ответе вуза не приведено.