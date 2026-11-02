Количество заявлений в вузы Ставрополья выросло почти на 60% за год
Количество заявлений на поступление в высшие учебные заведения Ставропольского края в 2026 году увеличилось на 15–60% в зависимости от университета. Наиболее заметный прирост зафиксирован в Ставропольском филиале Московского педагогического государственного университета (МПГУ), где число заявлений выросло почти на 60%. Об этом свидетельствуют ответы пяти региональных вузов на запрос «Ъ-Кавказ».
В Ставропольском филиале МПГУ в приемную кампанию 2026 года поступило 2 846 заявлений против 1 781 годом ранее. Прирост составил 59,8%. В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) приняли 79 595 заявлений — более чем на 50% больше, чем в 2025 году. В Ставропольском государственном аграрном университете (СтГАУ) показатель увеличился с 19 555 до 25 705, или на 31,4%.
В Ставропольском государственном медицинском университете (СтГМУ) количество заявлений выросло с 27 456 до более чем 36 тыс., то есть более чем на 31%. При этом фактическое число абитуриентов, подавших документы в 2026 году, составило 4 673 человека. В Пятигорском государственном университете (ПГУ) сообщили о поступлении более 15 тыс. заявлений и увеличении показателя на 15%. Точное количество заявлений за предыдущий год в ответе вуза не приведено.
В университетах отмечают, что увеличение числа заявлений не всегда означает сопоставимый рост количества поступивших. Так, в МПГУ число зачисленных практически не изменилось и составило 307 человек против 309 годом ранее. В СтГАУ приняли 3 162 человека против 3 043, в СтГМУ — 1 461 против 1 278.
В СКФУ рост конкурса, в частности, связали с изменением порядка подачи документов. В 2026 году заявления принимали через портал «Госуслуги» либо лично в приемной комиссии, без использования личных кабинетов абитуриентов. Кроме того, по отдельным направлениям количество платных мест стало регулироваться государством, что ограничило возможности вузов самостоятельно увеличивать набор.
Еще одним фактором изменения приемной кампании в СКФУ назвали сокращение бюджетного финансирования по отдельным направлениям и изменение условий целевого набора. В ПГУ также сообщили о сокращении бюджетных мест по некоторым специальностям, включая экономическую безопасность и юриспруденцию.
В то же время рост числа заявлений сопровождался увеличением интереса к отдельным направлениям подготовки. В СтГАУ наиболее заметно вырос спрос на менеджмент, экономическую безопасность, агроинженерию и информационные системы и технологии. В МПГУ — на педагогические специальности, в ПГУ — на международные отношения и лингвистику.