В Новороссийске пройдут учения с дежурными силами ВМБ
В Новороссийске 2 ноября пройдут учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта. Они запланированы на два периода: с 11:00 до 13:00 и с 18:00 до 23:59. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В ходе учений отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА, а также выполнят стрельбы из артиллерийских установок. Во время стрельб запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства и средства для занятий спортом на воде — гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги.