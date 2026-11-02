С центра медицины катастроф взыскали 2,5 млн за гибель пациентки в ДТП в Серове
Суд в Серове взыскал с Территориального центра медицины катастроф 2,5 млн руб. в пользу пяти родственников пациентки, погибшей в результате ДТП во время ее перевозки в больницу, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Деньги пойдут на компенсацию морального вреда и расходов на похороны.
Авария произошла 20 мая с пациенткой 1959 года рождения, которую перевозили из больницы Екатеринбурга в серовскую больницу. На ул. Каквинская в Серове водитель скорой помощи съехал с проезжей части и въехал в бетонную опору освещения, из-за чего пациентка получила несколько травм и погибла. Суд установил, что автомобиль УАЗ, на котором ее везли, принадлежал ГАУЗ Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф», а водитель был в утомленном состоянии, поэтому не обеспечил надлежащий контроль за движением и допустил ДТП.
В сентябре Серовский районный суд приговорил водителя скорой помощи к году лишения свободы условно за ДТП, в котором погибла пациентка. Также его лишили водительских прав на два года.