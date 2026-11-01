На Ставрополье при опрокидывании автомобиля ВАЗ погиб пассажир
В Кочубеевском округе в результате ДТП погиб 36-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2110. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
Авария произошла утром 1 ноября на 11-м км дороги «Кочубеевское — Балахоновское — Армавир». По предварительным данным, около 8:15 32-летний водитель не справился с управлением, наехал на дорожный знак, после чего автомобиль опрокинулся. Пассажир скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель не пострадал.
По данным автоинспекции, погибший проживал в Кочубеевском округе. Водителя ранее 14 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.
На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.