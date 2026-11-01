В Махачкале СКР расследует исчезновение женщины

По данным правоохранителей, женщина уехала из дома 30 октября на автомобиле Volkswagen Polo серебристого цвета, принадлежащем ее супругу, и до настоящего времени не вернулась. Следователи устанавливают местонахождение пропавшей и выясняют обстоятельства ее исчезновения. Также проводится работа по установлению возможных причастных к произошедшему лиц.