В октябре на территории Новороссийска озимыми культурами засеяли 517 га
Аграрии Новороссийска продолжают осеннюю посевную кампания. Как сообщил в своих соцсетях глава города Андрей Кравченко, за октябрь на территории муниципалитета засеяно 517 га озимыми. Это пшеница, ячмень, лен и рапс.
«Новороссийские аграрии используют семена отечественного производства, что способствует укреплению продовольственной безопасности и снижению зависимости от импортного посевного материала»,— подчеркнул господин Кравченко.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», по итогам 2026 года аграрии Краснодарского края планируют получить порядка 13,4 млн тонн зерновых культур в зачетном весе против 11,7 млн тонн в 2025 году. Озимой пшеницы в текущем году намолочено 9,5 млн тонн в бункерном весе. Продовольственная пшеница составила 84% от обследованного количества, в том числе пшеницы 1–3-го класса намолочено 2 млн тонн. Год стал рекордным для Краснодарского края по намолоту зернобобовых культур: впервые получено 669 тыс. тонн, из которых 94% приходится на зерновой горох. Высокие результаты также получены по рапсу — почти 341 тыс. тонн, подсолнечнику — 1,2 млн тонн, сое — 200 тыс. тонн. По итогам года на Кубани ожидается получить порядка 13,4 млн тонн зерновых культур в зачетном весе против 11,7 млн тонн в 2025 году.