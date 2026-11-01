В октябре на территории Новороссийска озимыми культурами засеяли 517 га

Аграрии Новороссийска продолжают осеннюю посевную кампания. Как сообщил в своих соцсетях глава города Андрей Кравченко, за октябрь на территории муниципалитета засеяно 517 га озимыми. Это пшеница, ячмень, лен и рапс.