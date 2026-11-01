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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Кавказ

В КБР отремонтировали 12,7 км дороги «Черная Речка — Благовещенское»

В Кабардино-Балкарии завершили капитальный ремонт автомобильной дороги «Черная Речка — Благовещенское» протяженностью 12,7 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Трасса связывает Урванский и Прохладненский районы с городским округом Баксан. До ремонта дорога имела гравийное покрытие. В ходе работ на всем протяжении уложили два слоя асфальтобетона, обустроили съезды и укрепили обочины. Подрядчик также нанес дорожную разметку и установил новые знаки.
Константин Соловьев