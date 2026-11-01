В КБР отремонтировали 12,7 км дороги «Черная Речка — Благовещенское»

Трасса связывает Урванский и Прохладненский районы с городским округом Баксан. До ремонта дорога имела гравийное покрытие. В ходе работ на всем протяжении уложили два слоя асфальтобетона, обустроили съезды и укрепили обочины. Подрядчик также нанес дорожную разметку и установил новые знаки.