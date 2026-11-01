В Новороссийске восстановили пострадавшую от атак БПЛА школу
В Новороссийске школа № 15 имени Е. Я. Савицкого начнет работать после осенних каникул. Об этом сообщил в соцсетях глава города Андрей Кравченко. Он отметил, что учебное учреждение дважды пострадало во время массированных атак беспилотников.
«Для оценки состояния здания была проведена экспертиза. Основные ремонтные работы на объекте завершены: выполнено укрепление подвального помещения, заменены оконные блоки со стеклопакетами, устроены полы, на фасад нанесена декоративная штукатурка, завершена отделка внутренних помещений»,— сообщил господин Кравченко.
Он также подчеркнул, что на территории восстановленной школы проведены уборка и вывезен мусор. «Пока здание восстанавливали, с начала учебного года 186 учеников занимались в школе №16. После осенних каникул ребята начнут вторую четверть и вернутся к урокам в родных стенах»,— написал мэр.
Как пишет «Новороссийский рабочий», здание школы получило повреждения в результате атак беспилотников 12 августа и 9 сентября 2026 года. Тогда в школе были выбиты окна, повреждены коммуникации, потрескалась торцевая стена и пострадали отдельные кабинеты.