В Новороссийске восстановили пострадавшую от атак БПЛА школу

Он также подчеркнул, что на территории восстановленной школы проведены уборка и вывезен мусор. «Пока здание восстанавливали, с начала учебного года 186 учеников занимались в школе №16. После осенних каникул ребята начнут вторую четверть и вернутся к урокам в родных стенах»,— написал мэр.