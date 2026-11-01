В Кисловодске 300 школьников прошли сборы по «Основам безопасности и защиты Родины»

Участники — семь девушек и 293 юноши — за 17 часов занятий освоили основы первой помощи, научились разбирать автомат Калашникова, стрелять из пневматической винтовки и пистолета Макарова. Школьникам также представили беспилотные системы Вооруженных сил России. В программу вошли теоретические и практические занятия. По отзывам участников, наибольший интерес у них вызвали управление беспилотниками и стрельба.