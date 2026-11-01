На Ставрополье мужчину приговорили к шести годам за попытку сбыта наркотиков
Шпаковский районный суд Ставропольского края вынес приговор 35-летнему местному жителю за попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
По данным правоохранителей, в январе мужчина из корыстных побуждений вступил в сговор с сообщниками, использовавшими интернет для организации незаконного сбыта наркотиков в Ставрополе. Запрещенные вещества планировали распространять через тайники-закладки.
Довести преступный замысел до конца мужчина не смог. Сотрудники транспортной полиции при личном досмотре обнаружили и изъяли у него сверток с наркотиками общей массой более 86 г.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.