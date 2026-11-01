В Прохладном КБР бывшую школу переоборудуют в молодежный центр

Завершить работы и открыть учреждение рассчитывают до конца 2026 года. Подрядчик уже заменил кровлю, окна и радиаторы отопления. Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой помещений, монтажом коммуникаций, установкой дверей и потолков.