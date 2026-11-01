Ставропольский край получит 20,5 млн рублей на сохранение лесов

На охрану и воспроизводство лесов Ставропольского края в 2026 году из федерального бюджета выделено 20,5 млн руб. Средства направили на оснащение лесхозов техникой и оборудованием, а также на лесовосстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природы.