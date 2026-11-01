Ставропольский край получит 20,5 млн рублей на сохранение лесов
На охрану и воспроизводство лесов Ставропольского края в 2026 году из федерального бюджета выделено 20,5 млн руб. Средства направили на оснащение лесхозов техникой и оборудованием, а также на лесовосстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природы.
По данным властей, для патрулирования лесных массивов и обеспечения пожарной безопасности закупили мотовездеход с прицепом, видеокамеры, бензомоторные пилы, рации, установки высокого давления и мотопомпы. Оборудование предназначено для 10 лесхозов.
Часть финансирования направили на посадку лесных культур, агротехнический уход, раскорчевку участков и заготовку семян.
Отдельно для Калаусского лесхоза приобрели 11 единиц техники, включая трактор, сеялку, мульчер и фрезу. Отмечается, что закупка позволит механизировать полный цикл работ в питомнике — от подготовки почвы до выкапывания сеянцев.