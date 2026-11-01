В КБР летальность от инфаркта составила 4,1%, от инсульта — 8,8%

По данным властей, в республике провели более 1 тыс. вмешательств при остром инфаркте миокарда с начала года. В их числе операций тромболитическая терапия и стентирование коронарных артерий. По этому показателю Кабардино-Балкария входит в число лидеров среди регионов страны.