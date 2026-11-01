В КБР летальность от инфаркта составила 4,1%, от инсульта — 8,8%
В Кабардино-Балкарии больничная летальность пациентов с инфарктом миокарда составляет 4,1% при целевом показателе 4,8%, с инсультом — 8,8% при плановом значении 14,7%. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
По данным властей, в республике провели более 1 тыс. вмешательств при остром инфаркте миокарда с начала года. В их числе операций тромболитическая терапия и стентирование коронарных артерий. По этому показателю Кабардино-Балкария входит в число лидеров среди регионов страны.
Достигнутые результаты связывают с маршрутизацией пациентов, оперативной работой скорой помощи, оснащением медицинских учреждений, квалификацией специалистов и доступностью лекарств.