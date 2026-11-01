В Дагестане судебные приставы взыскали более 5 млрд рублей

Еще одна категория производств связана со сносом самовольных построек — многоквартирных домов, других капитальных объектов и заборов. Когда такие дела передали специализированному отделению, их было более 1,5 тыс. Сейчас на исполнении остается около 650 производств, не считая новых поступлений.