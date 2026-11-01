В Дагестане судебные приставы взыскали более 5 млрд рублей
Специализированное отделение судебных приставов по Республике Дагестан за время работы взыскало более 5 млрд руб. Подразделение создано в сентябре 2023 года, к полноценному исполнению производств приступило 1 января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Махачкалы.
Подразделение входит в структуру главного межрегионального специализированного управления ФССП России и занимается делами особой категории, в том числе взысканием налоговых платежей с юридических лиц, исполнением документов на сумму свыше 100 млн руб., а также производствами о возмещении ущерба и обращении имущества в доход государства.
Помимо денежных взысканий, приставы контролируют исполнение решений, обязывающих органы власти и бюджетные учреждения совершить определенные действия. В частности, речь идет о восстановлении работников в должностях, рекультивации земель, строительстве и ремонте канализационных систем и очистных сооружений.
Отдельным направлением ведомства является обеспечение пациентов лекарствами. Отмечается, что в производстве отделения находится более 600 таких дел. Приставы контролируют исполнение судебных решений о предоставлении гражданам необходимых препаратов.
Еще одна категория производств связана со сносом самовольных построек — многоквартирных домов, других капитальных объектов и заборов. Когда такие дела передали специализированному отделению, их было более 1,5 тыс. Сейчас на исполнении остается около 650 производств, не считая новых поступлений.