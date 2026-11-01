На Ставрополье суд рассмотрит дело о передаче банковской карты мошенникам

По версии правоохранителей, банковскую карту фигуранта использовали для совершения мошеннических операций. Установлено, что мужчина находился в одном из кафе Георгиевска, когда незнакомец предложил ему продать банковскую карту за 15 тыс. руб. Согласившись, мужчина передал платежный инструмент, однако обещанного вознаграждения не получил и больше покупателя не видел.