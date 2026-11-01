На Ставрополье суд рассмотрит дело о передаче банковской карты мошенникам
В Кировском округе завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя станицы Марьинской, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
По версии правоохранителей, банковскую карту фигуранта использовали для совершения мошеннических операций. Установлено, что мужчина находился в одном из кафе Георгиевска, когда незнакомец предложил ему продать банковскую карту за 15 тыс. руб. Согласившись, мужчина передал платежный инструмент, однако обещанного вознаграждения не получил и больше покупателя не видел.
На следующий день после передачи карта была использована в мошеннической схеме. Уголовное дело направлено в суд. Полиция продолжает устанавливать личность мужчины, предложившего владельцу карты незаконный заработок.