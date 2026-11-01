Кавказская транспортная прокуратура добилась выплаты бывшему работнику охраны

Проверка показала, что работодатель несвоевременно уведомил экс-сотрудника Кавказского отряда о необходимости забрать трудовую книжку либо дать согласие на ее отправку по почте. Кроме того, предприятие не возместило заработок, который работник не получил из-за допущенного нарушения. После вмешательства надзорного ведомства ему выплатили 12,5 тыс. руб. компенсации неполученного заработка.