Кавказская транспортная прокуратура добилась выплаты бывшему работнику охраны
Кавказская транспортная прокуратура добилась восстановления трудовых прав бывшего сотрудника ведомственной охраны железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Проверка показала, что работодатель несвоевременно уведомил экс-сотрудника Кавказского отряда о необходимости забрать трудовую книжку либо дать согласие на ее отправку по почте. Кроме того, предприятие не возместило заработок, который работник не получил из-за допущенного нарушения. После вмешательства надзорного ведомства ему выплатили 12,5 тыс. руб. компенсации неполученного заработка.
По инициативе прокуратуры виновное должностное лицо, как отмечается, также привлекли к административной ответственности.