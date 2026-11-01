В Северной Осетии в наличии имеется более 3,2 тысячи тонн бензина
В Северной Осетии по состоянию на утро 1 ноября в наличии находятся 3,27 тыс. т бензина и 3,14 тыс. т дизельного топлива. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
За последние сутки поступило в регион еще 2,59 тыс. т бензина и 1,01 тыс. т дизеля. Отмечается, что в пути находятся дополнительные партии топлива: 1,48 тыс. т бензина и 1,14 тыс. т дизельного топлива.
Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль, по данным властей, открыты. В электронной очереди ожидают проезда 509 большегрузов, еще 436 находятся на стоянках.