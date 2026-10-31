Спрос на путевки в здравницы Ставропольского края вырос на 16% в 2026 году

«Санаторный отдых все меньше воспринимается как сезонная поездка и все чаще становится частью системного подхода к здоровью. Мы видим, что люди планируют такие путешествия не только на лето или период отпусков. Весной и осенью востребованы программы диагностики и восстановления, зимой — форматы, направленные на укрепление организма, снижение уровня стресса и профилактику, летом — семейный отдых и более продолжительные заезды. Это связано с изменением отношения к собственному здоровью: гости хотят не просто отдохнуть, а получить комплексный результат — пройти диагностику, восстановить силы, скорректировать образ жизни и сформировать полезные привычки»,— прокомментировала генеральный директор сети санаториев «Плаза СПА» Марина Азарова.