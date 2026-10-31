Спрос на путевки в здравницы Ставропольского края вырос на 16% в 2026 году
В 2026 году спрос на размещение в санаториях Ставропольского края вырос на 16% год к году. По количеству бронирований регион лидирует среди всех внутрироссийских направлений. Среди направлений Ставропольского края наиболее популярен Кисловодск. Такие данные «Ъ-Кавказ» предоставили в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
Средняя стоимость забронированной ночи в санаториях Ставропольского края за год выросла на 22% — до 13,5 тыс. руб. «Динамика во многом связана с особенностями санаторного формата размещения: в стоимость проживания обычно входят не только проживание, но и оздоровительные программы и медицинские услуги. Санатории несут дополнительные расходы на персонал и медицинское оборудование»,— прокомментировали эксперты сервиса. Средняя продолжительность бронирования составляет шесть ночей, на одну ночь больше год к году.
По данным Северо-Кавказстата, в Ставропольском крае в 2025 году работало 117 санаторно-курортных организаций. В прошлом году они приняли 781 721 гостя. Доходы здравниц достигли 57,6 млрд руб. В январе-июле 2026 года в санаториях региона оздоровилось 459 827 отдыхающих. Доходы составили превысили 31 млрд руб.
«Санаторный отдых все меньше воспринимается как сезонная поездка и все чаще становится частью системного подхода к здоровью. Мы видим, что люди планируют такие путешествия не только на лето или период отпусков. Весной и осенью востребованы программы диагностики и восстановления, зимой — форматы, направленные на укрепление организма, снижение уровня стресса и профилактику, летом — семейный отдых и более продолжительные заезды. Это связано с изменением отношения к собственному здоровью: гости хотят не просто отдохнуть, а получить комплексный результат — пройти диагностику, восстановить силы, скорректировать образ жизни и сформировать полезные привычки»,— прокомментировала генеральный директор сети санаториев «Плаза СПА» Марина Азарова.
Подробнее о том, почему вырос спрос на путевки в санатории Кубани и Ставрополья — в материале «Курортный ренессанс».