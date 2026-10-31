Главные новости за 31 октября. Кавказ
В Карабудахкентском районе Дагестана поврежден подземный стальной газопровод высокого давления второй категории диаметром 320 мм — инцидент произошел сегодня около 13:40 при проведении земляных работ экскаватором. Без газоснабжения остались шесть населённых пунктов: Доргели, Параул, Гели, Какашура, Какамахи и частично Чанкурбе.
Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия включило комплекс зданий «Торговые ряды» в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Ансамбль, состоящий из двух одноэтажных зданий (одно Г-образное с въездной аркой, второе прямоугольное), долгие годы выполнял торговую функцию в центре курорта.
В Унцукульском районе Дагестана 30 октября с 13:00 движение автотранспорта на автодороге «Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост» на 21-м километре (участок Шамилькала — Временный посёлок) временно закрыто. Объезд организован по двум направлениям: Майданское — Балахани — Харачи — Унцукуль — Временный посёлок и Махачкала — Леваши — Ташкапур — Гергебиль — Шамилькала.
Народное собрание Дагестана приняло в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон республики «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования» 2011 года. Заявленная цель — повышение уровня общественной безопасности при проведении публичных мероприятий и обеспечение бесперебойной работы транспортного комплекса региона.