Экс-руководитель ЦУР Ставрополья стала и. о. замглавы аппарата правительства
Александра Силицкая назначена исполняющей обязанности заместителя руководителя аппарата правительства Ставропольского края. Кадровое решение появилось 30 октября в госпаблике Центра управления регионом (ЦУР); распоряжение о назначении официально не публиковалось.
В новом статусе госпожа Силицкая будет курировать региональную политику, взаимодействие с Фондом «Защитники Отечества» и обеспечивать деятельность межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей. Это направление формально значится в числе приоритетных для края: координация мер поддержки предполагает межведомственное взаимодействие и оперативную обратную связь с семьями военнослужащих.
Карьера Александры Силицкой в региональном управленческом блоке выстроена последовательно. С 2021 года она руководила ставропольским ЦУР, который при ней занял роль основного канала коммуникации между жителями и властью: центр обрабатывал обращения граждан, мониторил соцсети и выстраивал диалог с исполнительными органами. В мае 2025 года ее параллельно назначили генеральным директором созданного правительством края АНО «Центр регионального развития Ставропольского края» — по совместительству и сроком на год; структура специализируется на выстраивании онлайн-взаимодействия органов власти с населением.