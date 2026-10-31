Экс-руководитель ЦУР Ставрополья стала и. о. замглавы аппарата правительства

Карьера Александры Силицкой в региональном управленческом блоке выстроена последовательно. С 2021 года она руководила ставропольским ЦУР, который при ней занял роль основного канала коммуникации между жителями и властью: центр обрабатывал обращения граждан, мониторил соцсети и выстраивал диалог с исполнительными органами. В мае 2025 года ее параллельно назначили генеральным директором созданного правительством края АНО «Центр регионального развития Ставропольского края» — по совместительству и сроком на год; структура специализируется на выстраивании онлайн-взаимодействия органов власти с населением.