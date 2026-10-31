Экскаватор оставил шесть сел Дагестана без газа

В Карабудахкентском районе Дагестана поврежден подземный стальной газопровод высокого давления второй категории диаметром 320 мм — инцидент произошел сегодня около 13:40 при проведении земляных работ экскаватором. Об этом сообщили в минэнерго Дагестана.