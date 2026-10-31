Экскаватор оставил шесть сел Дагестана без газа
В Карабудахкентском районе Дагестана поврежден подземный стальной газопровод высокого давления второй категории диаметром 320 мм — инцидент произошел сегодня около 13:40 при проведении земляных работ экскаватором. Об этом сообщили в минэнерго Дагестана.
Без газоснабжения остались шесть населённых пунктов: Доргели, Параул, Гели, Какашура, Какамахи и частично Чанкурбе.
Трубопровод принадлежит АО «Газпром газораспределение» и обслуживается по договору аренды ООО «Газпром газораспределение Дагестан». Аварийно-восстановительные работы ведут сотрудники РЭС Карабудахкентского района; о сроках восстановления подачи в оперативных сводках не сообщается.