Унцукульский участок трассы перекрыли для ремонта после сброса Ирганайской ГЭС
В Унцукульском районе Дагестана 30 октября с 13:00 движение автотранспорта на автодороге «Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост» на 21-м километре (участок Шамилькала — Временный посёлок) временно закрыто. По данным республиканского минтранса и администрации района, ограничение рассчитано ориентировочно на три–четыре часа; сообщение открыли дополнительно.
Причина — специализированные работы по восстановлению земляного полотна полки дороги, разрушенного ливневыми дождями и аварийным сбросом с водохранилища Ирганайской ГЭС. Участок входит в маршрут, связывающий горный сектор республики с Махачкалой, поэтому interruption затрагивало не только местных жителей, но и транзитный поток.
Объезд организован по двум направлениям: Майданское — Балахани — Харачи — Унцукуль — Временный посёлок и Махачкала — Леваши — Ташкапур — Гергебиль — Шамилькала. Водителям и жителям района напоминали о необходимости учитывать ограничение при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты; в уведомлении содержались извинения за временные неудобства.