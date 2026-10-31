Унцукульский участок трассы перекрыли для ремонта после сброса Ирганайской ГЭС

Причина — специализированные работы по восстановлению земляного полотна полки дороги, разрушенного ливневыми дождями и аварийным сбросом с водохранилища Ирганайской ГЭС. Участок входит в маршрут, связывающий горный сектор республики с Махачкалой, поэтому interruption затрагивало не только местных жителей, но и транзитный поток.