В Новороссийске курьер похищал велосипеды
В Новороссийске полицейские раскрыли серию краж велосипедов в Южном районе города. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, подозреваемым оказался 45-летний местный житель, работающий курьером.
По версии следствия, мужчина похитил два велосипеда общей стоимостью 50 тыс. руб. Похищенный транспорт он намеревался разобрать на запчасти — они были нужны ему для ремонта собственного велосипеда.
Сотрудники полиции установили местонахождение похищенного имущества и вернули его законным владельцам. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже. Материалы переданы в суд. Максимальное наказание, которое грозит фигуранту, — до пяти лет лишения свободы.