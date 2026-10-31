В МЧС Крыма назвали главные причины пожаров в домах

Так, в Ялте на улице Красных Партизан из-за аварийного режима работы электросети загорелся одноэтажный дом. Семья, незадолго до этого приобретшая новую стиральную машину, запустила стирку и ушла на кухню. Именно в этот момент мощная техника, работавшая без присмотра, спровоцировала возгорание. Благодаря действиям пожарных огонь удалось локализовать на площади 100 кв. м, не допустив распространения на соседние строения. Из дома эвакуированы три человека.