В МЧС Крыма назвали главные причины пожаров в домах
Неисправность электрического оборудования стала второй по частоте причиной пожаров в жилых домах Крыма этой осенью. Как свидетельствует статистика, с начала года в регионе зарегистрировано 682 таких возгорания, только за последний месяц — 58 случаев. Тревожные цифры подтверждают и недавние происшествия, сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.
Так, в Ялте на улице Красных Партизан из-за аварийного режима работы электросети загорелся одноэтажный дом. Семья, незадолго до этого приобретшая новую стиральную машину, запустила стирку и ушла на кухню. Именно в этот момент мощная техника, работавшая без присмотра, спровоцировала возгорание. Благодаря действиям пожарных огонь удалось локализовать на площади 100 кв. м, не допустив распространения на соседние строения. Из дома эвакуированы три человека.
На этой неделе в стоматологическом кабинете Ялты короткое замыкание компьютера привело к горению на площади 2 кв. м. В селе Софиевка Симферопольского района причиной пожара в частном доме площадью 100 кв. м также стало короткое замыкание бытового холодильного оборудования.
В селе Перевальное на прошлой неделе удалось спасти 65-летнего мужчину из горящего дома, где из-за оставленного без присмотра блока зарядного устройства загорелись вещи.
В МЧС России напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности: монтаж электропроводки должен выполнять только специалист, замер сопротивления изоляции необходимо производить не реже одного раза в три года. Не следует эксплуатировать провода и кабели с поврежденной изоляцией, пользоваться поврежденными розетками и выключателями, а также оставлять без присмотра включенные электроприборы.