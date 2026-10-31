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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Новороссийск

В Новороссийске 31 октября пройдут учения со стрельбами в акватории порта

В акватории морского порта Новороссийск 31 октября 2026 года спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы (НВМБ). Об этом сообщили в НВМБ.
Учение пройдет в два периода — с 11:00 до 13:00 и с 18:00 до 23:59.
«В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийских установок», — говорится в сообщении.
В связи с проведением стрельб в указанные периоды запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, не подлежащих государственной регистрации, прогулочных судов, спортивных парусных судов, надувных плавсредств, а также плавсредств для занятий спортом на воде — гидроциклов, виндсерфинга, сапбордов и их аналогов, любых видов.
Наталья Решетняк