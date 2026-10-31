В Новороссийске 31 октября пройдут учения со стрельбами в акватории порта

В связи с проведением стрельб в указанные периоды запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, не подлежащих государственной регистрации, прогулочных судов, спортивных парусных судов, надувных плавсредств, а также плавсредств для занятий спортом на воде — гидроциклов, виндсерфинга, сапбордов и их аналогов, любых видов.